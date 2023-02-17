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Yunanistan'a kaçarken yakalanan müteahhit Mesut Başkır tutuklandı

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan müteahhit Mesut Başkır tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen deprem soruşturmalarında tutuklu müteahhit ve sorumlu sayısı 11’e yükseldi. Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalanan ve en az 20 kişiye mezar olan Pentapark Sitesi ile en az 60 kişinin öldüğü Gözde 1-2-3 siteleri müteahhidi Mesut Başkır tutuklandı.

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