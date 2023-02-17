17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem bölgesinden tayin talebinde bulacak öğretmenler için süreç başlıyor!

Deprem bölgesinden tayin talebinde bulacak öğretmenler için süreç başlıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2023
ABONE OL
Deprem bölgesinden tayin talebinde bulacak öğretmenler için süreç başlıyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin taleplerinde bulunacak öğretmenlere ilişkin sürecin bu hafta sonu yapılacak açıklamanın ardından başlayacağını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA