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10 ilde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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10 ilde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulunurken, 10 ilde okulların ne zaman açılacağıyla ilgili konuştu.

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