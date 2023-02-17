Hatay’daki Defne Apartmanı’ndan 12. günde ses ve ısı alındı! Çalışma başlatıldı

İçeride bir kişiden ses alınmış durumda. Aynı zamanda geceden itibaren de termal cihazlarla birlikte iki ısı tespit edilmişti. Şu an ekipler içeride Dalyan ailesinin olduğunu düşünüyor. Dalyan ailesinin 3 kişilik bir aile olduğunu bilgisi var elimizde.