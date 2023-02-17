Hatay'daki Defne Apartmanı'ndan 12. günde ses ve ısı alındı! Çalışma başlatıldı
Son dakika haberleri... Hatay'da, depremde yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından 12'nci günde ses ve ısı alınması üzerine çalışma başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki Defne Apartmanı da yıkıldı.
Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı. Enkazda 3 kişinin olduğunu öngören ekipler, arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
A Haber muhabiri Yusuf Gül, o noktadan detayları aktardı.
Gül, "Dakikalar önce sismik dinleme cihazı ile birlikte ekipler tekrar dinleme yaptılar. Çevredeki araçlar durduruldu ve derin bir sessizlik sağlandı.
İçeride bir kişiden ses alınmış durumda. Aynı zamanda geceden itibaren de termal cihazlarla birlikte iki ısı tespit edilmişti. Şu an ekipler içeride Dalyan ailesinin olduğunu düşünüyor. Dalyan ailesinin 3 kişilik bir aile olduğunu bilgisi var elimizde.
Şu anda ekipler o noktaya doğru ilerlemelerini sürdürüyor. Enkazın olduğu noktada Defne Apartmanı'nın 8 katlı olduğunu söyledi ekipler. İlk 4 katının derin bir şekilde çöktüğünü ve özellikle o beton blokların üst üste binmesinden dolayı ekiplerin de çalışma yapmakta zorlandığını belirtelim." ifadelerini kullandı.
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