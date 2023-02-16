71 ilde eğitim öğretim - başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "normalleşme" açıklaması

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 10 ilde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için oluşturulan psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek pandemi sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını kaydetti.