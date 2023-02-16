71 ilde eğitim öğretim - başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "normalleşme" açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim konularına ilişkin süreci değerlendirmek üzere 71 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. 71 ilde 20 Şuba'ta eğitim-öğretimin başlayacağını duyuran Bakan Özer, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili sürecini hızlandırırız." ifadelerine yer verdi.
Toplantıya, Bakan Özer'in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri ve deprem bölgesi olan 10 ilin dışındaki 71 ilin milli eğitim müdürleri katıldı.
Özer, toplantıda il milli eğitim müdürlerine eksikleri olup olmadığını sorarak yapılması gereken faaliyetlerin hızlıca gerçekleşmesi talimatını verdi.
Milli eğitim müdürlerinin talep ve önerilerini dinleyen Bakan Özer, illerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 10 ilde tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için oluşturulan psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kurulduğuna işaret ederek pandemi sürecinde olduğu gibi ilçe ve okul temelli geçiş yapılacağını kaydetti.
"20 ŞUBAT'TA EĞİTİM BAŞLIYOR"
Bakan Özer, 71 ilde 20 Şubat'ta eğitim öğretime başlanılacağını belirterek, "Eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek Türkiye'nin de normalleşmesiyle ilgili sürecini hızlandırırız. Şu anda eğitim öğretimin başlangıcına yoğunlaşmamız lazım. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretime başlayacağız" ifadesini kullandı.
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