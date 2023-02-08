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Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakilleri yapılacak

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Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istediği illerdeki okullara nakilleri yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız." dedi.

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