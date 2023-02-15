Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den flaş açıklama! Öğrenciler ücretsiz götürülecek

Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretim başlayacak.