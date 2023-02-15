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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama! Öğrenciler ücretsiz götürülecek

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Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den flaş açıklama! Öğrenciler ücretsiz götürülecek

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesi Malatya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, öğrencilerin okullarına ücretsiz götürüleceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesi Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesine öğrenciler için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Özer, "Öğrenciler okullarına ücretsiz götürülecek" dedi.

Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 71 ilde 20 Şubat tarihi ile eğitim-öğretim başlayacak.

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