Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşta ölü bulundu! Çöp poşeti detayı...
2006 yılında gerçekleştirilen Danıştay saldırısı kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan Maltepe Cezaevi’nde tek başına kaldığı koğuşta ölü bulundu. Arslan’ın çöp poşetlerini ilmek yapıp kendisini kapıya astığı iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Arslan'ın çöp poşetiyle kendisini asarak intihar ettiği belirtildi. Arslan'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeler sonrası belirlenecek.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Kaçmak isterken yakalanan Arslan, saldırıyı tek başına yaptığı iddia etti. Yargılama Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Yargılama sırasında saldırının Ergenekon örgütü tarafından azmettirildiği ileri sürüldü. Saldırı dosyasının Ergenekon davasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi istendi. Mahkemenin aksi yöndeki kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Aralık 2008'de bozularak, Ergenekon davası ile birleştirilmesine karar verildi. Bu nedenle Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirildi. Arslan, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de ise Arslan'a verilen cezayı onadı. Arslan cezası onandıktan sonra Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Alparslan Arslan, bu süreçte psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de sevk edildi. Arslan burada bir süre tedavi edildikten sonra yeniden cezaevine konuldu.
YEMEK YEMEMİŞ, KOĞUŞU YAKMIŞTI
Alparslan Arslan, saldırı sonrası cezaevindeki ilk döneminde uzun süre yemek yemediği için hastaneye kaldırılmıştı. Arslan, Sincan F Tipi Cezaevi'nde kaldığı dönemde de koğuşunu ateşe vermiş, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan hareketlerde bulunması nedeniyle sürekli olarak doktor kontrolünde tutulmuştu. Arslan yargılama aşamasında da akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş ancak, aksi yönde karar verilmişti.
ÇÖP POŞETİYLE ASMIŞ
Arslan'ın koğuşunda çöp poşetiyle kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Ön otopsisi yapılan Arslan'ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından açıklanması bekleniyor. Arslan'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan anne ve babası teslim aldı. Ailenin oldukça gergin olduğu gözlenirken, cenazenin nerede defnedileceği ile ilgili ise bilgi verilmedi.
KANLI SALDIRIYA GİDEN SÜREÇ
Avukatlık yapan Alparslan Arslan,17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne silahlı saldırı düzenlemişti. Arslan'ın saldırısında dört Danıştay üyesi yaralanmış ve hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti. Saldırıdan sonra Sanık Arslan'ın ifadesi ile yapılan araştırmalarda, Danıştay'daki kanlı saldırıya giden sürecin, Danıştay 2. Dairesinin 8 Şubat 2006'da verdiği başörtüsü kararıyla başladığı ortaya çıkmıştı.
Arslan, Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç, Mustafa Yücel Özbilgin, Ayfer Özdemir ve Kamuran Erbuğa'dan oluşan 5 kişilik heyetin toplantısı sırasında müzakere salonuna girerek ateş açmıştı. Üye Mustafa Yücel Özbilgin'in vefatıyla diğerlerinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıdan sonra kaçmaya çalışan Alparslan Arslan, Danıştay binası içinde yakalanmıştı. Arslan polise ve savcılıkta verdiği ifadesinde, saldırıyı başörtüsü kararı nedeniyle tek başına gerçekleştirdiğini söylemişti.
Ancak saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan'ın İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştı.5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 25 Kasım 2020'de ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Alparslan Arslan'a verilen "Ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı. Cezası onandıktan sonra Maltepe Cezaevi'ne konulan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Alparslan Arslan, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Arslan tedavisinin ardından tekrar cezaevine konulmuştu.
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