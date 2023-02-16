Son dakika: 248. saatte yeni mucize! Kahramanmaraş’ta bir kişiye canlı ulaşıldı

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.