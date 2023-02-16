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Son dakika: 248. saatte yeni mucize! Kahramanmaraş'ta bir kişiye canlı ulaşıldı

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Son dakika: 248. saatte yeni mucize! Kahramanmaraş’ta bir kişiye canlı ulaşıldı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta Atabey Apartmanı'nda 248. saatte bir kişi canlı olarak kurtarıldı.

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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi.

248. SAAT
Deprem felaketinin 11. gününde enkaz altından mucize kurtuluş haberi geldi.

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

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