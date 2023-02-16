Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu, kaç yaşında?

Aleyna Ölmez yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl sorularının cevapları merak konusu oldu. Türkiye 9 saatlik aralarla 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Asrın felaketi olarak anılan depremin ardından 11 gün geçti. Arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü afet bölgelerinde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkazdan sağ çıkarıldı. Peki Aleyna Ölmez öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl?