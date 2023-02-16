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Haberler Galeri Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu, kaç yaşında?

Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu, kaç yaşında?

Aleyna Ölmez yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl sorularının cevapları merak konusu oldu. Türkiye 9 saatlik aralarla 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Asrın felaketi olarak anılan depremin ardından 11 gün geçti. Arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü afet bölgelerinde 248. saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez enkazdan sağ çıkarıldı. Peki Aleyna Ölmez öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:56
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Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu? kimdir, son durumu nasıl?

Kahramanmaraş depreminin ardından 11 gün geçti. 10 ili etkileyen asrın felaketinde depremzedeler için arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. 248. saatte gelen mucize umutları tekrar yeşertti. Enkaz altından canlı olarak çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez umudun simgesi oldu. Peki Aleyna Ölmez öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl? İşte Aleyna Ölmez'in son durumuna ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu? kimdir, son durumu nasıl?

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

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Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu? kimdir, son durumu nasıl?

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.

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Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu? kimdir, son durumu nasıl?

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.

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Aleyna Ölmez sağlık durumu nasıl? 248. saatte Umut oldu! Enkazdan sağ çıkan Depremzede Aleyna Ölmez yaşıyor mu? kimdir, son durumu nasıl?

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.