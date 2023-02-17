Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun Miraç gecesinin anlam ve önemini A Haber’de anlattı: Müslümanlar için bir kaçış rampası

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

Miraç gecesinin anlam ve önemine ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, ilk olarak Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Hazreti Muhammed'in hüzün yılında vuku bulan hadiseye ilişkin konuşan Argun, "Miraç ve İsra hadisesi ilahi bir teselliydi" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimizi vurgulayan Argun, "Tarihimizin en büyük acılarından bir tanesini yaşadığımız bir zaman dilimlerinden bir tanesindeyiz. Rabbimize daha yakın hissedeceğimiz bir iklim olur diye dua ediyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum" dedi.