Kahramanmaraş’taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan’a içme suyu verilmeye başlandı

Demir, 70'in üzerinde seyyar ve sabit tuvalete su temin edildiğini, atık suların kanalizasyon bağlantılarının yapıldığını da aktararak, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası oluşan içme suyu arızalarının tamirlerini SASKİ ekiplerimiz, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) ekipleri ile birlikte koordineli şekilde yürüttü. Şu anda içme suyu ve kanalizasyonla ilgili olarak Elbistan kontrol altına alındı. Bundan sonra oluşabilecek sorunlar ekiplerimizce giderilecektir. Şehre verilen içme suyunun kalitesi de sürekli kontrol ediliyor. Klor ölçümleri sık sık yapılıyor. Belirlenen birçok noktada kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklık titiz çalışma sonrasında giderilerek yeniden işlevsel hale getirildi."

Yapılanları yakından takip eden SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.