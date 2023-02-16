Kahramanmaraş'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a içme suyu verilmeye başlandı
İkinci Kahramanmaraş depreminin merkezi olan Elbistan'da içme suyu çalışmaları sonuç vermedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlıklı içme ve kullanma suyu sorununu çözdü.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin ardından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacı sorununu çözdü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu ilçenin tamamına şehir şebekesinden temiz içme suyu verilmeye başlandı.
Depremin ilk gününden itibaren ekiplerini afet bölgesine sevk eden Samsun Büyükşehir Belediyesi mobil mutfak, temiz su temini, enerji ihtiyacı, yardımların dağıtımı gibi hizmetlerle bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde SASKİ ekipleri, şehir şebekesindeki hatlarda oluşan arızaların giderilmesi, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan pompa istasyonlarının jeneratörler yardımıyla çalıştırılması gibi birçok konuda çalışma yaptı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkanları seferber ederek bölgeye ulaştıklarını belirterek, "İlçede 175 adet içme suyu arızasını giderdik. Elbistan'ın tamamının su sorununu çözüp ilçeye şehir şebekesinden temiz içme suyu verildi." ifadelerini kullandı.
Demir, 70'in üzerinde seyyar ve sabit tuvalete su temin edildiğini, atık suların kanalizasyon bağlantılarının yapıldığını da aktararak, şunları kaydetti:
"Deprem sonrası oluşan içme suyu arızalarının tamirlerini SASKİ ekiplerimiz, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (KASKİ) ekipleri ile birlikte koordineli şekilde yürüttü. Şu anda içme suyu ve kanalizasyonla ilgili olarak Elbistan kontrol altına alındı. Bundan sonra oluşabilecek sorunlar ekiplerimizce giderilecektir. Şehre verilen içme suyunun kalitesi de sürekli kontrol ediliyor. Klor ölçümleri sık sık yapılıyor. Belirlenen birçok noktada kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklık titiz çalışma sonrasında giderilerek yeniden işlevsel hale getirildi."
Yapılanları yakından takip eden SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
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