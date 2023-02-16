Depremde yakınlarını kaybedenler için önemli duyuru: Kan örneği vermeliler

Necmi Çekin, daha ileri aşama gereken çalışmalarda kemik ve diş gibi olgular için Adli Tıp Kurumunun Gaziantep ve Diyarbakır grup başkanlıklarındaki biyoloji ihtisas dairelerinin devreye girdiğini ifade etti.

Yakınını bulamayanlardan alınan kan örneklerinin ortak sisteme yükleneceğini ifade eden Çekin, "Sistem, örnek başka yerde çalışılmış olsa da otomatik olarak eşleyip ortaya koyabilecek." dedi.