11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İşte Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki depremin yeni görüntüsü

İşte Elbistan merkezli 7,6 şiddetindeki depremin yeni görüntüsü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2023 15:53
Güncelleme:11.02.2023 15:53
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem sırasında Afşin ilçesinde yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte 7,6’lık depremin yeni görüntüsü!
İşte 7,6'lık depremin yeni görüntüsü!
Taha Duymaz hayatını kaybetti iddiası sonrası ablasında ilk açıklama geldi
"Taha Duymaz hayatını kaybetti" iddiası sonrası ablasında ilk açıklama geldi
Taha Duymaz hakkında CZN Burak açıklaması!
Taha Duymaz hakkında CZN Burak açıklaması!
129 saat sonra 5 mucize birden!
129 saat sonra 5 mucize birden!
Molozların arasından tek tek topladı!
Molozların arasından tek tek topladı!
125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı!
125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı!
Ekiplerin üzerine molozlar yıkıldı
Ekiplerin üzerine molozlar yıkıldı
Depremzedeler GSB yurtlarına yerleştiriliyor
Depremzedeler GSB yurtlarına yerleştiriliyor
Dağdan yükselen dumanlar tedirgin ediyor
Dağdan yükselen dumanlar tedirgin ediyor
İşte enkaz altında ettiği dua!
İşte enkaz altında ettiği dua!
Yüzyılın felaketinde en acı manzara!
Yüzyılın felaketinde en acı manzara!
Kahramanmaraş’taki yıkım drone ile görüntülendi!
Kahramanmaraş'taki yıkım drone ile görüntülendi!
Daha Fazla Video Göster