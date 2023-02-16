Kahramanmaraş Elbistan'da tüyleri diken diken eden görüntü! Depremzede Türk bayrağını öperek dua etti: Bayrağımı indirme ezansız bırakma Allah'ım
YAŞAM A Haber
Kahramanmaraş'ta ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da bir görüntü kayda geçti. Depremzede enkazların önünde ağaçta asılı Türk bayrağını gördü, gözyaşları ile öpmeye başladı bayrağı. Sözleri ise tüyleri diken diken etti.
Belki de her şeyini kaybetmişti. Ancak ağaçta asılı duran Türk bayrağını gördü enkazlar arasında yılmaması gerektiğini anladı o an.
Gözyaşları ile öpmeye başladı bayrağı, yüreğinde ümit dilinde ise dua vardı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler binlerce canı hayattan koparırken, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.
On binlerce can hayattan koptu.
Elbistan'da enkaz altından çıkarılan bir Türk bayrağı ağaca asılmıştı.
Bir depremzede ise "o" bayrağı öperek dua etti.
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