Depremzede gençten Ali Babacan’a BAYKAR tepkisi: Kapatacaktınız ama bizim için seferber oldular

"KAPATACAĞINIZ BAYKAR BİZİM İÇİN SEFERBER OLDU"

Deprem bölgesini gezen Babacan ile konuşan depremzede genç "Baykar'ı kapatacaktınız, şu an Baykar bizim için seferber oldu. Şu an sosyal medyada aşırı bir algı operasyonu var. Şu an devlet ekiplerimiz aşırı derecede yardım yapıyor" ifadelerini kullandı. Babacan gencin sözleri sonrası net bir yanıt veremedi.