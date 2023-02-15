Depremzede gençten Ali Babacan'a BAYKAR tepkisi: Kapatacaktınız ama bizim için seferber oldular
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem felaketinin ardından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce bina da yıkıma uğradı. Deprem bölgesine giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Türkiye'nin yeni gururu SİHA'ları hedef alan ve BAYKAR'ı eleştiren Babacan'a yönelen depremzede genç "Baykar'ı kapatacaktınız, şu an Baykar bizim için seferber oldu" ifadelerini kullandı. Ali Babacan ise gence yanıt veremedi. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
Yaşanan depremin ardından bölgede binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da büyük bir yıkım yaşandı.
BAYKAR'DAN DEV DESTEK
Felaketin ardından bölgede devlet seferber olurken 9 Şubat tarihi itibarıyla depremzedeler için 655 milyon liralık nakdi ve insani yardım yapan BAYKAR, depremzedeler için 1000 konut bağışında bulunacağını açıkladı.
KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLADI
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz için #KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Konteyner Kent'i Kahramanmaraş'ta kuracağız. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.
"SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ" TEPKİSİ
Selçuk Bayraktar'ın bölgede yaptığı çalışmalar depremzede vatandaşlar arasında takdir toplarken, geçtiğimiz günlerde "SİHA'lara dokunacağız" ifadelerini kullanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a deprem bölgesindeki vatandaşlar tepki gösterdi.
"KAPATACAĞINIZ BAYKAR BİZİM İÇİN SEFERBER OLDU"
Deprem bölgesini gezen Babacan ile konuşan depremzede genç "Baykar'ı kapatacaktınız, şu an Baykar bizim için seferber oldu. Şu an sosyal medyada aşırı bir algı operasyonu var. Şu an devlet ekiplerimiz aşırı derecede yardım yapıyor" ifadelerini kullandı. Babacan gencin sözleri sonrası net bir yanıt veremedi.
ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ?
Ali Babacan "SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki" ifadelerini kullanmıştı.
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