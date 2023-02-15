’Alevilerin yardım tırına silahlı saldırı’ yalanı: İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı! HDP’li vekil çark etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, tüm Türkiye topyekün bir seferberliğe girişti.

Devlet sahada tüm olanaklarıyla yer alırken, hemen hemen tüm STK'lar ve yurdun büyük bir bölümünden asrın felaketinin yaşandığı bölgeye yardımlar yapıldı.

Bazı şer odakları ise, birlik ve beraberliği zedelemek maksadıyla çeşitli algı operasyonlarıne girişti. Muhalefet partisi temsilcileri, enkaz kaldırma çalışmalarını umursamadan yaşananlardan sonra devleti hedef gösterdi, muhalif medya ise kara propagandayla operasyona girişti.