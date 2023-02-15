'Alevilerin yardım tırına silahlı saldırı' yalanı: İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı! HDP'li vekil çark etti
İstanbul'un Pendik ilçesinde Şahkulu Sultan Vakfı'na ait yardım tırına silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. İstanbul Valiliği söz konusu iddiaları yalanlayarak, yaşananların yol verme kavgası nedeniyle oluştuğunu duyurdu. "Alevilerin yardım tırına silahlı saldırı" yalanını ortaya atan HDP vekili Ali Kenanoğlu ise Valilik açıklamasından sonra çark etti. HDP'li vekilin yalanına bazı medya organlarının da alet olması dikkatlerden kaçmadı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, tüm Türkiye topyekün bir seferberliğe girişti.
Devlet sahada tüm olanaklarıyla yer alırken, hemen hemen tüm STK'lar ve yurdun büyük bir bölümünden asrın felaketinin yaşandığı bölgeye yardımlar yapıldı.
Bazı şer odakları ise, birlik ve beraberliği zedelemek maksadıyla çeşitli algı operasyonlarıne girişti. Muhalefet partisi temsilcileri, enkaz kaldırma çalışmalarını umursamadan yaşananlardan sonra devleti hedef gösterdi, muhalif medya ise kara propagandayla operasyona girişti.
"DERGAHA SALDIRI" YALANI
Bunun son örneği ise Şahkulu Sultan Dergahı üzerinden girişilen algı operasyonu oldu.
HDP İstanbul vekili Ali Kenanoğlu, dergaha silahlı saldırı düzenlendiğini öne sürerek, "Şahkulu Sultan Vakfı Pendik Şubesi'ne silahlı saldırı…" dedi.
BirGün, Cumhuriyet gibi gazetelerin başını çektiği muhalif medya organları da "dergaha silahlı saldırı" düzenlendiğini öne sürerek haberi kamuoyuyla paylaştı.
İSTANBUL VALİLİĞİ NEDENİ AÇIKLADI: "DERGAHIN ÖNÜNDE YOL TARTIŞMASI YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI"
İstanbul Valiliği, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şahkulu Sultan Dergahı önünde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı.
Yazılı açıklamada, "Bugün saat 15.50 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım TIR'ının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
DERGAH BAŞKANI: "TIR NEDEN BURADA DURUYOR" DİYEREK SALDIRDILAR
Dergah Başkanı Zeynel Fırat yaşanan olayla ilgili, "Neye uğradığımızı şaşırdık dostlar. Burada büyük bir acımız var. 10 ilimizde olan bir depremimiz var. Burada bütün bölgedeki dostlarımızla bir merhem olmak istedik. Yola çıkacaktık. 2 kişi önümüzü kesti. 'Bu TIR neden burada duracak. Niye duruyor' dediler. Sonra 'buyurun geçin' dedik ama anlatamadık. Tartışmayı uzattılar ve daha sonra 'Bekleyin biz size burada göstereceğiz. Bu iş burada bitmedi, sizi burada yakacağız. Adamlarımız çok. Bizim burada bir sürü şeyimiz var. Siz bizi tanımıyorsunuz' diyerek tehditleriyle gittiler. Çok fazla geçmedi. 2 dakika sonra geldiler aynı araçta. Bu sefer plakalarını sökerek gelmişler. Geldikleri süre içerisinde de direkt üzerimize benim üzerime ateş ettiler. Bana gelmedi. O esnada beni içeri aldılar dostlarımız. Ama bir diğer canımız maalesef yaralandı." diye konuştu.
HDP'Lİ VEKİL YALANI ORTAYA ÇIKINCA ÇARK ETTİ
Kenanoğlu, iddialarının yalanlanması üzerine yeni bir paylaşım yaparak, "İlk önce Göztepe ve çok sayıda yaralı var bilgisi gelmişti ki aldığımız bilgilerle doğrusunu paylaşmaya çalıştık. Kuruma değil yardım tırı ile ilgili işlemden kaynaklı bir saldırı olduğu anlaşılıyor. Yaralı Canımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.
OLAY YALANLANDI! CHP'NİN DANIŞMANI SERDAR AKİNAN ALGIYA DEVAM ETTİ
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Danışmanı Serdar Akinan, yaşananlar birinci ağızdan yalanlanmasına rağmen algı operasyonunu sürdürdü.
Twitter hesabından paylaşım yapan Akinan, "Korktuğum oluyor. Bunlar karışıklık çıkartacak. Adıyaman, Hatay ve Maraş gibi sosyolojik fay hatlarının kilit noktası etnik ve siyasi yığınlardır. Burada acılı milyonlar var. Buradan yürürsen ülkeyi kan gölüne çevirirsin. Yapmayın. Yazıktır ülkeye..." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Bilindiği üzere, PKK'lı teröristlerin yuvası Kandil'de Karayılan ile görüşerek kahraman ilan eden Akinan'a belediyeden ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi için 375 bin TL aldığı ortaya çıkmıştı. Yılda 4 milyon TL'ye yakın ödeme alan Akinan ekipman ve personel ihtiyacını da Büyükşehir Belediyesi'nden karşılanmıştı.
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