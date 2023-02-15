Depremzede gençten Ali Babacan'a BAYKAR tepkisi: Kapatacaktınız ama bizim için seferber oldular

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem felaketinin ardından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce bina da yıkıma uğradı. Deprem bölgesine giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Türkiye'nin yeni gururu SİHA'ları hedef alan ve BAYKAR'ı eleştiren Babacan'a yönelen depremzede genç "Baykar'ı kapatacaktınız, şu an Baykar bizim için seferber oldu" ifadelerini kullandı. Ali Babacan ise gence yanıt veremedi. İşte detaylar...