15 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Depremzede gençten Ali Babacan'a BAYKAR tepkisi: Kapatacaktınız ama bizim için seferber oldular

Depremzede gençten Ali Babacan'a BAYKAR tepkisi: Kapatacaktınız ama bizim için seferber oldular

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2023 19:20
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem felaketinin ardından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce bina da yıkıma uğradı. Deprem bölgesine giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Türkiye'nin yeni gururu SİHA'ları hedef alan ve BAYKAR'ı eleştiren Babacan'a yönelen depremzede genç "Baykar'ı kapatacaktınız, şu an Baykar bizim için seferber oldu" ifadelerini kullandı. Ali Babacan ise gence yanıt veremedi. İşte detaylar...
Karot testi nasıl yapılır?
Karot testi nasıl yapılır?
Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: ’Kız çocuğu...’
Yunan kurtarma ekibini ağlatan olay: 'Kız çocuğu...'
Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Depremde kimlik kartını kaybedenler...
Depremde kimlik kartını kaybedenler...
TSK’dan hava yardım koridoru
TSK'dan hava yardım koridoru
AK Parti MYK’da gündem ’deprem’
AK Parti MYK'da gündem 'deprem'
Somali’den mesaj: Türk halkıyla beraberiz
Somali'den mesaj: Türk halkıyla beraberiz
Artçılar İzmir depreminden büyük
"Artçılar İzmir depreminden büyük"
Türkiye tek yürek ortak yayını
"Türkiye tek yürek" ortak yayını
Mehmetçik ile halk el ele
Mehmetçik ile halk el ele
Babala ofisinde tepki çeken sözler!
Babala ofisinde tepki çeken sözler!
İncirlik Üssü’nden yardım koridoru
İncirlik Üssü'nden yardım koridoru
Daha Fazla Video Göster