14 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ali Babacan'ın korumaları tarafından tekmelenen depremzede Murat Sevilir ilk kez konuştu: "İnsanın kör olması lazım"

Ali Babacan'ın korumaları tarafından tekmelenen depremzede Murat Sevilir ilk kez konuştu: "İnsanın kör olması lazım"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
ABONE OL
Ali Babacan’ın korumaları tarafından tekmelenen depremzede Murat Sevilir ilk kez konuştu: İnsanın kör olması lazım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumalarının, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde aile fertlerini kaybeden bir vatandaşı tekmelediği görüntüler ortaya çıkmıştı. Kıyafetleri ayakkabı tabanı izleriyle dolu olan depremzede, DEVA Partililerin kendilerine zorla, "Devlet yok deyin" dedirtmeye çalıştığını söylemişti. Depremzede Murat Sevilir, o gün yaşadıklarına ilişkin ilk kez konuştu. Korumaların kendisini tanıdığı halde bunu yaptığını dile getiren Sevilir, "Babacan 'Devlet yok' deyince benim canım sıkıldı. Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım. İş makinasından konuşamıyorsun." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri algı operasyonlarını devreye soktu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumaları, geride kalan gün, Kahramanmaraş'ta ailesinden birkaç kayıp veren depremzedeyi tekmeledi. Ayakkabının tabanının bıraktığı iz, depremzedenin karnında ve sağ bacağında görüldü.

İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMEYEN DEPREMZEDELERİ TEKMELEDİLER

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın korumaları, Kahramanmaraş'ta ailesinden birkaç kayıp veren depremzedeyi tekmeledi. Ayakkabının tabanının bıraktığı iz, depremzedenin karnında ve sağ bacağında görüldü.

MEHMET EMİN EKMEN'DEN SKANDAL SÖZLER

Olaya şahit olan depremzedeler ise öfke patlaması yaşadı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e sert şekilde çıkıştı.

Ekmen ise saldırıya uğrayan depremzedeye hadsiz bir dille "senin adın ne" diye sorduğu görüntülere yansıdı.

KORUMALARIN SALDIRDIĞI DEPREMZEDE OLAYIN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTI

Ali Babacan'ın korumalarının saldırısına uğrayan Kahramanmaraşlı Murat Sevilir, olayın detaylarını birinci ağızdan anlattı.

"NASIL DEVLET YOK? İNSANIN KÖR OLMASI LAZIM"

takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in haberine göre; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın enkaz alanında siyaset yaptığını dile getiren Sevilir, "Babacan 'Devlet yok' deyince benim canım sıkıldı. Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım. İş makinasından konuşamıyorsun. Görmüyor musun her şey burada! İçişleri Bakanı burada. Hepsi burada... Her yer devlet burada" ifadelerini kullandı.

"BANA TEKME VURDULAR"

Bu tepki karşısında Ali Babacan'ın alanı terk ettiğini dile getiren mağdur depremzede Murat Sevilir, "Öyle deyince konuşmayı terk etti. O arada bana tekme vurdular. 15-20 dakika sonra geri döndü. "Başkanım bu sana yakışmadı" dedim, o da özür diledi. Kalabalığımız çoğalmıştı. 15-20 kişi olduk" şeklinde konuştu.

Fotoğrafta: Mustafa Mendil ortada. (Deprem felaketinden önce çekilmiş bir kare)

Sevilir sözleri sırasında çarpıcı bir detayı da aktardı...

"TANIDIKLARI HALDE BANA BUNU YAPTILAR"

Kendisine saldıran DEVA Partilileri daha önceden Ankara'ya kongreye götürdüğünü söyleyen Murat Sevilir, "Ben taşımacıyım. Korumaların hepsi tanıdığı halde bana bunu yaptılar. Bunun yanı sıra bir sürü arkadaşlar var, şahitlerim var" dedi.

Murat Sevilir'in yakını olan Mustafa Mendil isimli vatandaş ise yaşanan hadiseyi şu ifadelerlerle anlattı;

"TEKME VURULUNCA YERE DÜŞMÜŞ"

Babacan enkaz alanın siyaset konuşmaya başlayınca, "Devlet nerede? Neden yardım yapılmıyor? İş makineleri gelmemiş, insan sağlığı önemsenmiyor..." deyince Murat Sevilir tepki gösterdi. Sevilir sonrasında yaşadıklarını, "Bu tepki sonrası Babacan'ın korumaları, Murat Sevilir'i tekmeledi. Yanımıza geldi üzgün bir şekilde, durumu bize anlattı. Tekme vurulunca yere düşmüş zaten." diyerek özetledi.

BABACAN'IN PAYLAŞIMINDAKİ İFADELERE DİKKAT...

Tüm bu gelişmeler ışığında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ise dikkatleri üzerine topladı.

Söz konusu paylaşımda yer alan "Her yerde aynı söz, aynı şikayet; Devleti yanımızda göremedik" ifadeleri saldırıya uğrayan Murat Sevilir'in tepki verdiği olayla örtüşür vaziyette.

Ali Babacan’ın korumaları depremzedeyi tekmeledi ALİ BABACAN'IN KORUMALARI DEPREMZEDEYİ TEKMELEDİ

Ümit Özdağ’a enkaz başında tepki: Senden bıktık
Yüzyılın felaketinden daha beter yalanlar!
Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde siyaset devşirdi
Diyanet’ten İsmail Saymaz’a yalanlama
Yüzyılın afetinde yalanlar ve gerçekler
Ali Babacan’ın korumaları depremzedeyi tekmeledi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA