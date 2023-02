Ali Babacan'ın korumaları tarafından tekmelenen depremzede Murat Sevilir ilk kez konuştu: "İnsanın kör olması lazım"

"NASIL DEVLET YOK? İNSANIN KÖR OLMASI LAZIM"

takvim.com.tr'den Ahmet Zeren' in haberine göre; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın enkaz alanında siyaset yaptığını dile getiren Sevilir, "Babacan 'Devlet yok' deyince benim canım sıkıldı. Nasıl devlet yok? İnsanın kör olması lazım. İş makinasından konuşamıyorsun. Görmüyor musun her şey burada! İçişleri Bakanı burada. Hepsi burada... Her yer devlet burada" ifadelerini kullandı.

"BANA TEKME VURDULAR"

Bu tepki karşısında Ali Babacan'ın alanı terk ettiğini dile getiren mağdur depremzede Murat Sevilir, "Öyle deyince konuşmayı terk etti. O arada bana tekme vurdular. 15-20 dakika sonra geri döndü. "Başkanım bu sana yakışmadı" dedim, o da özür diledi. Kalabalığımız çoğalmıştı. 15-20 kişi olduk" şeklinde konuştu.

