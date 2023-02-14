Deprem bölgesinin yüzde 95'ine su ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" dedi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İller Bankası ilk günden bu yana 750 personeliyle altyapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İller Bankası'nın, şehirlerin bir an evvel içme suyuna kavuşabilmesi için; 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızalar giderildiği kaydedildi. Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95'inin onarıldığı, kalan çalışmaların AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin ardından 100'de yüz olarak tamamlanacağı açıklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?
- Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
- EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanmapri, ihya ve staj...
- SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...
- Başvurular kolaylıkla yapılıyor! Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir deprem dayanıklılık testi başvuru ekranı!
- Karot deprem testi nedir, nasıl yapılır? Karot ve kolon testi ücretli mi, ücretsiz mi? Bina dayanıklılık testinde C20 ne anlama geliyor?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 14 Şubat Kabine kararları...
- Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
- Müge Anlı yeni bölümler ne zaman başlayacak 2023? Müge Anlı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 14 Şubat yayın akışı...
- Okullar ne zaman açılıyor son dakika? İlkokul, ortaokul, lise okullar online, uzaktan mı olacak? 1,2,3,4,5,6,8,12. sınıflar...
- Deprem hasar tespiti nasıl yapılır? Bina hasar tespit başvurusu nereye yapılır? e-devlet hasar tespit sorgulama ekranı! Az, orta, ağır hasarlı binalar...