Deprem bölgesinin yüzde 95’ine su ulaştı

Ayrıca bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İller Bankası'nın, şehirlerin bir an evvel içme suyuna kavuşabilmesi için; 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin çalıştığı belirtildi.