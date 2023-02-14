CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a veda! Son yolculuğuna uğurlandı

TBMM'DE RESMİ TÖREN YAPILDI

Deniz Baykal için bir sonraki durak yıllarca milletvekili olarak görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu.

11.30'da düzenlenen Meclis'teki resmi törene, devletin zirvesi, bakanlar, milletvekilleri ve partilerin genel başkanlarının katıldı.