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Son dakika | Halkın canına kasteden katiller tek tek tutuklanıyor! Yıkılan binaların müteahhitlerinin havalimanlarından kaçış planlarına geçit yok

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Son dakika | Halkın canına kasteden katiller tek tek tutuklanıyor! Yıkılan binaların müteahhitlerinin havalimanlarından kaçış planlarına geçit yok

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Ayrıca; Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay ve birçok kaçma girişimindeki isimler yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

BAKAN BOZDAĞ SON DURUMU AÇIKLADI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı." dedi.

33 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kestikleri" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 33'e yükseldi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 33 oldu.

Aralarında müteahhitlerin de bulunduğu şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN'DA YIKILAN ÇOK SAYIDAKİ EVİN MÜTEAHHİTLERİ YAKALANDI

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.

MÜTEAHHİT ÇİFT DE YAKALANDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş İstanbul'da gözaltına alındı.

ÜZERLERİNDEN 16 BİN DOLAR VE 20 BİN TL PARA ÇIKTI
Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ile Sevilay Karakuş'un, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların, İstanbul Havalimanı'nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı.

Havalimanında yakalanan her iki şüphelinin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.

"VİCDANIM RAHAT"
Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'vicdanınız rahat mı?' sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi.

FENNİ MESUL MÜHENDİS YAKALANDI

Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.

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