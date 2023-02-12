Son dakika | Halkın canına kasteden katiller tek tek tutuklanıyor! Yıkılan binaların müteahhitlerinin havalimanlarından kaçış planlarına geçit yok

MÜTEAHHİT ÇİFT DE YAKALANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş İstanbul'da gözaltına alındı.

ÜZERLERİNDEN 16 BİN DOLAR VE 20 BİN TL PARA ÇIKTI

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ile Sevilay Karakuş'un, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların, İstanbul Havalimanı'nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı.

Havalimanında yakalanan her iki şüphelinin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.

"VİCDANIM RAHAT"

Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'vicdanınız rahat mı?' sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi.

FENNİ MESUL MÜHENDİS YAKALANDI

Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

Gaziantep'te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.