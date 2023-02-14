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CHP yandaşlarının 'Tayvan' algısı: 'Ülkeyi terk ettiler' yalanı birinci ağızdan yalanlandı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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CHP yandaşlarının ’Tayvan’ algısı: ’Ülkeyi terk ettiler’ yalanı birinci ağızdan yalanlandı

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Çin basınına dayandırdığı paylaşımında, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin Türk ekiplerle sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Mengü aracılığıyla kısa sürede yayılan haberin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Kardaş, Tayvanlı ekibe tercümanlık yapan vatandaşların videosunu paylaştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet yandaşları algı operasyonlarını devreye soktu.

CHP YANDAŞI MENGÜ'DEN 'TAYVAN' ALGISI

Bunun son örneğine CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü imza attı. Mengü, Twitter hesabından yaptığı ve Çin basınına dayandırdığı paylaşımında, ayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasında bulundu.

Mengü konuya ilişkin tweet'inde, "China Times'ın haberine göre, Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip, göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken, gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılmış. Haberde tüm işi Tayvanlı ekip yaptı, Türk ekip kendi yapmış gibi gösterdi deniyor" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Kardaş, sosyal medya hesabından Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin tercümanlarının görüntülerine yer verip, "Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiası gerçek dışıdır. Doğrusunu, Tayvanlı ekibe tercümanlık yapanlardan dinleyelim: 'Herhangi bir alınma gücenme görmedik. Çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Seremoni ile uğurlandılar.'" ifadelerini kaydetti.

İşte muhalefet ile kalemşorlarının yalanları ve gerçekler
Türkiye canının muhalefet ise seçimin derdinde

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