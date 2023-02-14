CHP yandaşlarının ’Tayvan’ algısı: ’Ülkeyi terk ettiler’ yalanı birinci ağızdan yalanlandı

CHP YANDAŞI MENGÜ'DEN 'TAYVAN' ALGISI

Bunun son örneğine CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü imza attı. Mengü, Twitter hesabından yaptığı ve Çin basınına dayandırdığı paylaşımında, ayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasında bulundu.

Mengü konuya ilişkin tweet'inde, "China Times'ın haberine göre, Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip, göçük altında kalan bir kişiye tam ulaşacakken, gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılmış. Haberde tüm işi Tayvanlı ekip yaptı, Türk ekip kendi yapmış gibi gösterdi deniyor" ifadelerini kullandı.