Meral Akşener'e tepki gösteren depremzedelere İYİ Partililerden küfür: "Burası siyaset yeri değil"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Malatya'yı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlar sert çıktı. Halen enkaz altında yakınlarının olduğunu söyleyen depremzedeler "Burası siyaset yeri değil" diyerek tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası araya giren İYİ Partililerin depremzedelere küfrettiği öne sürüldü.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri algı operasyonlarını devreye soktu.
Enkaz başında siyaset yapanlara bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.
Beraberindeki partililerle birlikte Malatya'da yer alan Turgut Temelli Caddesi alt kavşağındaki enkaz alanına gelen Akşener, burada görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
DEPREMZEDELERDEN AKŞENER'E TEPKİ: "BURASI SİYASET YERİ DEĞİL"
İnceleme sonrası makam aracına binen Akşener'e çevrede bulunan depremzedelerden tepki gelince ortalık bir süreliğine karıştı.
"İYİ PARTİLİ İSİM DEPREMZEDELERE KÜFRETTİ" İDDİASI
Akşener, hızlıca bölgeden uzaklaşırken vatandaşlar ile partililer arasında arbede yaşandı.
Polis ekipleri araya girerek olayları yatıştırmak için çaba sarf ederken iddiaya göre, partililerden biri depremzedelere küfür etti. Bu gelişme sonrası tansiyon yeniden yükseldi.
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