Asrın felaketinde 9.gün! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? İşte depreme ilişkin dakika dakika açıklamalar...

İŞTE DEPREMİN 9.GÜNÜ DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

01.33 Saat 01.33 itibariyle depremde yaşanan can kaybı sayısı 31 bin 643.

00.45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler.

00.04 UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, geliri depremzedelere bağışlanacak maça özel olarak hatıra bilet de bastırıyor.