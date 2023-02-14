Asrın felaketinde 9.gün! Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? İşte depreme ilişkin dakika dakika açıklamalar...
Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda binada da büyük bir yıkım yaşandı. Depremin üzerinden 9 gün geçerken bugün içinde yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. İşte dakika dakika yaşananlar...
Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina da yıkıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana geldi.
AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan toplam personel sayısı 238 bin 459'a ulaştı.
İŞTE DEPREMİN 9.GÜNÜ DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
01.33 Saat 01.33 itibariyle depremde yaşanan can kaybı sayısı 31 bin 643.
00.45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler.
00.04 UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, geliri depremzedelere bağışlanacak maça özel olarak hatıra bilet de bastırıyor.
00.00 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Depremden dolayı yıkım yaşayan tüm illerimizde eş zamanlı olarak; adeta bir seferberlik ruhuyla harekete geçecek; Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde tamamlayacağız
23.30 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır
23.25 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 291 çocuğumuzun kimliklerini henüz tespit edemedik.
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