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İstanbul'a gelerek tedavi edilen 3 bin 389 depremzede taburcu edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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İstanbul’a gelerek tedavi edilen 3 bin 389 depremzede taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem 10 ilde büyük hasara neden oldu. On binlerca insan hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralı hastanelere sevk edildi. İstanbul'a getirilen yaralıların bazıları tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerde yaralanan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesine devam ediliyor.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

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