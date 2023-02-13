Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan depremzedelere yardım
Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ, depremzedeler için 3 milyon TL’lik yardımın yanı sıra binlerce de malzeme gönderdi.
Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor. Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım gecesi tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.
TÜM GELİR AFAD VE KIZILAY'A
Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek. Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
BİNLERCE YARDIM
Tüm Türkiye, deprem felaketinde kenetlendi. Yardım için birçok yapımcı harekete geçerken bunlardan biri de Bozdağ Film'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ oldu. Setleri iptal edip tüm ekipmanları deprem bölgesine ulaştıran Bozdağ, 3 Milyon TL'lik de nakdi yardım yaptı.
EKİBİ SEFERBER ETTİ
"Yaralarımızı birlikte saracağız" diyen Bozdağ'ın depremzedelere ulaştırdığı diğer yardımlar arasında ise 22 bin 400 adet polar kıyafet, 3 bin adet battaniye, 3 bin adet powerbank, 300 adet uyku tulumu, 9 adet karavan ve 42 personel var.
UMUDUN FOTOĞRAFI
Deprem bölgesine giden sanatçılardan biri de Sinan Akçıl da. Önceki gün Hatay'daki depremzedelerle bir araya gelip onlara biraz da olsun moral veren ünlü müzisyen, paylaştığı bu karelere şöyle not düştü: "Ülkemin umutlarını görmek ve geleceğe inanmak istiyorsan bu fotoğraflara bak."
SEVGİ YAĞMURU
Depremin yaşandığı günün hemen ertesinde arkadaşlarıyla Hatay'ın yolunu tutan Yağmur Atacan, ücra köylere yardım ulaştırdı. Depremzedelerin gelen gıda ve kıyafet gibi yardımlar karşısında sevincini gören ünlü oyuncu, bu anları da "Bu insanlar yıkılmış evlerinden gelen Antakya halkı... Yüzlerinin gülmesi paha biçilemez" diyerek paylaştı. Bölgeden de dönen Yağmur Atacan, "Orayı gördükten sonra artık eski halime dönmek zor" dedi.
Kahramanmaraş'ta günlerdir yardımda bulunan Alper Kul, "Lütfen sosyal medyadan yanlış bilgiler vermeyin" çağrısı yaptı.
BRAVE HEART
Ekranların başarılı isimlerinden İbrahim Çelikkol, yardımseverliğiyle olduğu kadar cesaretiyle de alkışları topluyor. Geçtiğimiz yaz tüm Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarında Marmaris'teki itfaiyecilerle beraber alevlerin arasına giren ünlü oyuncu, deprem felaketinde de sahadaydı. Depremden hemen sonra Hatay'daki 30 köye ulaşan İbrahim Çelikkol'un yine Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Sosyal medyadan bölgedeki hallerini paylaşmayan oyuncunun, ekiplerle enkazda canla başla çalıştığı anlar da bir vatandaş tarafından kaydedilip Instagram'da yayınlandı. Ünlü oyuncu, Marmaris'teki yangına da itfaiyecilerle beraber müdahale etmişti.
YAYIN TARİHİ: 15 ŞUBAT 2023/ÇARŞAMBA YAYIN SAATİ: 20.00
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