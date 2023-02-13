Depremin 8. gününde umudun kalbi bu noktalarda atıyor! Aydın Apartmanı'nda anneanne, kızı ve 20 günlük bebeği...

Son dakika deprem haberi... Türkiye'nin yaşadığı "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen iki büyük depremin 8. gününde de yeni mucize kurtuluş haberleri bekleniyor. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürüyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren son gelişmeleri canlı yayında anbean aktarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Aydın Apartmanı'nda 3 kişiden sinyal alındı. Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneanne için yoğun çaba var. O noktadan detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan ve ATV muhabiri Zehra Yılmaz aktardı. İşte ekiplerin zamana karşı yarışı ve A Haber'in görüntülediği mucize kurtuluş anları...