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Depremin 8. gününde umudun kalbi bu noktalarda atıyor! Aydın Apartmanı'nda anneanne, kızı ve 20 günlük bebeği...

Son dakika deprem haberi... Türkiye'nin yaşadığı "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen iki büyük depremin 8. gününde de yeni mucize kurtuluş haberleri bekleniyor. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürüyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren son gelişmeleri canlı yayında anbean aktarmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Aydın Apartmanı'nda 3 kişiden sinyal alındı. Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneanne için yoğun çaba var. O noktadan detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan ve ATV muhabiri Zehra Yılmaz aktardı. İşte ekiplerin zamana karşı yarışı ve A Haber'in görüntülediği mucize kurtuluş anları...

A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 09:34
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Depremin 8. gününde umudun kalbi bu noktalarda atıyor! Aydın Apartmanı’nda anneanne, kızı ve 20 günlük bebeği...

Türkiye tarihin en büyük kara depremini yaşadı. Yüzyılın felaketinin 8. gününde de enkaz başlarında umutlu bekleyiş zamana karşı yarış sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremin 8. gününde umudun kalbi bu noktalarda atıyor! Aydın Apartmanı’nda anneanne, kızı ve 20 günlük bebeği...

A Haber ekipleri canlı yayında anbean tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

A HABER CANLI YAYINI

AHaber CANLI YAYIN

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Depremin 8. gününde umudun kalbi bu noktalarda atıyor! Aydın Apartmanı’nda anneanne, kızı ve 20 günlük bebeği...

Kahramanmaraş'ta Aydın Apartmanı'nda 3 kişiden sinyal alındı. Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneanne için yoğun çaba var.

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Depremin 8. gününde umudun kalbi bu noktalarda atıyor! Aydın Apartmanı’nda anneanne, kızı ve 20 günlük bebeği...

173. SAATTE YENİ MUCİZE BEKLİYORUZ

O noktadan detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan ve ATV muhabiri Zehra Yılmaz aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve son gelişmeler;

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Depremin 8. gününde umudun kalbi bu noktalarda atıyor! Aydın Apartmanı’nda anneanne, kızı ve 20 günlük bebeği...

Umudun kalbi Aydın Apartmanı'nda atıyor. Günlerdir saatlerdir çalışmalar devam ediyor. Aydın Apartmanı 7 katlı bir apartmandı. İlk depremde çöktü. Çöktüğü anda birçok kişi ekipler tarafından kurtarıldı çıkartıldı.