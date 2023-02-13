Yüzyılın depreminde dünya Türkiye için ayakta! TIR’lar dolusu yeni yardımlar

'UFAK DA OLSA YARDIMIMIZ OLSUN, DİYE YOLLARA DÜŞTÜK'

Almanya'nın Münih şehrinden gelen Alkin Aksu da "Ufak da olsa bir yardımımız olsun, diye düştük yollara. Çok şükür sağ salim geldik. Gönüllü olarak geliyorum. Onların yaşadığı acıları biz de yaşıyoruz. Aklımız sürekli onlarda, onun da psikolojik bir zorluğu var. Biz de elimizden geldiğince bir gram da olsa yardımımız dokunur düşüncesiyle çıktık yollara" diye konuştu.