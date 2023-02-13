DASK duyurdu: Hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulanmamaktadır
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin kuruma hasar bildirimi yapması ile ilgili bir zaman sınırlamasının bugüne kadar hiç uygulanmadığını ve uygulanmayacağını duyurdu.
DASK'tan yapılan açıklamada, evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin hasar bildirimine ilişkin bir süre sınırlamasının olmadığı bildirildi.
Açıklamada, genel şartlarda her ne kadar "Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde DASK'a bildirme yükümlülüğü" olsa da kurumun sigortalıların haberdar olma zamanını tam olarak tespit edemeyeceğinden ilgili maddeyi sigortalı lehine değerlendirdiğini kaydedildi.
Sigortalıların herhangi bir sınırlama olmaksızın hasar bildiriminde bulunabileceği aktarılan açıklamada, DASK'ın, önceki depremlerde olduğu gibi bu afette de yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştirdiği vurgulandı.
"DASK, HERKES İÇİN PRİMLERİNİ ÖDENEBİLİR SEVİYEDE TUTMAYI AMAÇLAR"
Açıklamada, DASK'ın, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Sigorta sistemlerinde ödenen primler, poliçe karşılığında sağlanan teminatların bir oranıdır. Dolayısıyla teminat miktarı arttıkça prim miktarı artmaktadır. Teminatların tüm konutları kapsayacak bir seviyeye çıkarılması reel prim artışına ek olarak reasürans maliyetlerini de ciddi oranda artıracağı için vatandaşların tamamının yüksek prim ödemesini zorunlu kılacaktır. Zorunlu Deprem Sigortası, zorunlu bir sigorta olması sebebiyle primlerin ödenebilir bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır. Daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız, kendi istekleriyle sigorta şirketlerinden herhangi bir sınırlama olmaksızın DASK'ın üzerine ihtiyari sigorta yaptırabilmektedir."
"DASK FONLARI YALNIZCA SİGORTALILARIN HASARLARINI ÖDEMEK İÇİN KULLANILIR"
Açıklamada, DASK'ın sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası'nın bir vergi olmadığı, 1999'da meydana gelen büyük Kocaeli depremi sonrasında kanunlaştığı ve kamu kaynaklarından bağımsız bir sigorta fonu oluşturmak amacıyla 2000'de kurulduğu anımsatıldı.
"DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile sigortalılara verilen teminat karşılığında aldığı primlerle bir deprem teminat havuzu oluşturmaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu havuz, devlet kaynaklarından tamamen bağımsızdır. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin primlerinden ve ilave olarak uluslararası reasürörlerden temin ettiği sigorta korumasıyla oluşturduğu kaynaktan yalnızca sigortalılarına tazminat ödemesi yapmaktadır. Özetle; DASK fonları, sadece sigortalıların ödediği Zorunlu Deprem Sigortası poliçe primlerinden oluşmaktadır. DASK'ın fonları yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanılmaktadır. DASK'ın deprem vergileri ile hiçbir ilgisi yoktur. DASK, gelir vergilerinden hiçbir pay almamaktadır. Sonuç olarak, DASK, finansal açıdan kamu kaynaklarından tamamen bağımsızdır ve sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası bir sigorta ürünüdür."
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