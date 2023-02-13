Malatya’da 31 kişi hakkında gözaltı kararı! Gaziantep’te yıkılan Emre apartmanının şantiye şefi ve fenni mümessili yakalandı

ÜZERLERİNDEN 16 BİN DOLAR VE 20 BİN TL PARA ÇIKTI

Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ile Sevilay Karakuş'un, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların, İstanbul Havalimanı'nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı.

Havalimanında yakalanan her iki şüphelinin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.

Emniyette ilk ifadeleri alınan müteahhitler daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü.