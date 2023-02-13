Malatya'da 31 kişi hakkında gözaltı kararı! Gaziantep'te yıkılan Emre apartmanının şantiye şefi ve fenni mümessili yakalandı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun yakalanırken, Malatya'da 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden oldu. Binlerce kişiye mezar olan binaları yapan müteahhitler ile tek tek yakalanıyor.
31 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısının artacağı, bu kapsamda geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
GAZİANTEP'TE DEPREMDE YIKILAN APARTMANIN ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA ALINDI
Gaziantep Şehitkamil ilçesinde depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremde Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye'deki evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Tosun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Tosun, Gaziantepe'e sevk edilecek.
GAZİANTEP'TE DEPREMDE YIKILAN SİTENİN İNŞAAT MÜHENDİSİ AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDI
Gaziantep'te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi'nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan sitenin ruhsatnamesinde fenni mesul olarak bildirilen inşaat mühendisi A.G. hakkında, ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğunun tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.G'yi yakaladı.
A.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
KAÇARKEN YAKALANDILAR
Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan binaların 2 müteahhidi, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan karı-koca müteahhitlerin üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisi, savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde deprem sonrası ülkeden kaçmaya kalkışan müteahhitler hakkında çalışma gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da yıkılan bazı binaların müteahhidi oldukları saptanan karı-koca Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş'un da yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi.
ÜZERLERİNDEN 16 BİN DOLAR VE 20 BİN TL PARA ÇIKTI
Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ile Sevilay Karakuş'un, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındıkları öğrenildi. Zanlıların, İstanbul Havalimanı'nda yakalandıklarında üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL para çıktı.
Havalimanında yakalanan her iki şüphelinin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.
Emniyette ilk ifadeleri alınan müteahhitler daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü.
Sağlık kontrolüne götürüldükleri esnada basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap veren müteahhit Yavuz Karakuş, "44 bina yaptım, 4'ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" şeklinde cevap verdi.
Gözaltında bulunan müteahhit karı-kocanın İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin alınmaya devam edileceği öğrenildi.
BAHAR APARTMANI'NIN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI
Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'ndaki teknik inceleme sonucunda ihmali olduğu iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uncuoğlu, 11 Şubat'ta Pendik'te gözaltına alınmıştı.
MÜTEAHHİD MEHMET ERTAN AKAY TUTUKLANDI
Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Gaziantep'teki sitenin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, adliyeye sevk edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında dün "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan İstanbul Ataşehir'de yakalanmasının ardından işlemleri için Gaziantep'e getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi'ne getirilen Akay, nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Akay tutuklandı.
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