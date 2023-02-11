11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Kolon kestiği iddia edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika | Kolon kestiği iddia edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
ABONE OL
Son dakika | Kolon kestiği iddia edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi...Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA