12 Şubat 2023, Pazar
Turkuvaz haber ekibi deprem bölgesinde! "Çocuklar çıkarılırken çocuklarım aklıma geliyordu"
Türkiye dünyanın sayılı afetlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ili birden etkiledi. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın deprem felaketinin ilk gününden beri, en yakından takip eden Turkuvaz Medya muhabirleri yaşadıkları o anları anlattı. İşte A Haber, atv ve Sabah muhabirlerinin insanlık-vicdan ve gazetecilik dengesini nasıl gözettikleri, haberlerine yansıtamadıkları duyguları ve yaşadıkları en özel anları...
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:31
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