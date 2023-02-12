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Suudi Arabistan'dan depremzedelere 81 milyon dolarlık destek

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Suudi Arabistan’dan depremzedelere 81 milyon dolarlık destek

Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında, yaklaşık 305 milyon riyal (81,2 milyon dolar) toplandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı.

Asrın felaketinde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan deprem sonrası, birçok ülke yardım kampanyası başlattı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DEPREMZEDELERE 81 MİLYON DOLARLIK DESTEK

Suudi Arabistan Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu, toplanan yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya, 1 milyon 4 bin 913 kişinin bağışta bulunduğu ifade edilen açıklamada, şu ana kadar toplanan yardımların 304 milyon 885 bin 77 riyale (81,2 milyon dolar) ulaştığı aktarıldı.

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