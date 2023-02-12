Katar Emiri Al Sani’den ’kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz’ mesajı

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK LİDER OLMUŞTU

Katar Emirlik Divanından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada ise Temim ile Erdoğan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bunların geliştirilmesi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bilgisi geçildi.

Şeyh Temim, görüşmede, Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dilerken, Katar'ın, bu krizi aşmaları için kardeş Türkiye halkına her türlü desteği sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider olmuştu.