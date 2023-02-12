Katar Emiri Al Sani'den 'kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz' mesajı
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından "kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz" mesajını verdi.
Şeyh Temim, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini ve Türkiye ile Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinin etkilerini değerlendirdiklerini dile getiren Temim, "Kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu, desteğimizi ve bu felaketin yaralarını sarma konusundaki çalışmalara katkımızı ifade ettik." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK LİDER OLMUŞTU
Katar Emirlik Divanından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada ise Temim ile Erdoğan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bunların geliştirilmesi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bilgisi geçildi.
Şeyh Temim, görüşmede, Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dilerken, Katar'ın, bu krizi aşmaları için kardeş Türkiye halkına her türlü desteği sunmaya devam edeceğini vurguladı.
Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider olmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 Şubat’ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...
- 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?
- Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...
- Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?
- Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...
- Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur'luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...
- Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...
- İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-devlet başvuru formu
- Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?