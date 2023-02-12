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Katar Emiri Al Sani'den 'kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz' mesajı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Katar Emiri Al Sani’den ’kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz’ mesajı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından "kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz" mesajını verdi.

Şeyh Temim, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini ve Türkiye ile Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinin etkilerini değerlendirdiklerini dile getiren Temim, "Kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu, desteğimizi ve bu felaketin yaralarını sarma konusundaki çalışmalara katkımızı ifade ettik." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK LİDER OLMUŞTU

Katar Emirlik Divanından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada ise Temim ile Erdoğan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bunların geliştirilmesi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı bilgisi geçildi.

Şeyh Temim, görüşmede, Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı dilerken, Katar'ın, bu krizi aşmaları için kardeş Türkiye halkına her türlü desteği sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyarete eden ilk lider olmuştu.

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