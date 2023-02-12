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Son dakika | Barajlarda herhangi bir sorun var mı? Bakan Kirişci net konuştu

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Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Son dakika | Barajlarda herhangi bir sorun var mı? Bakan Kirişci net konuştu

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden durum yok. Hidroelektrik santrallerinde de sorun yok." dedi.

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