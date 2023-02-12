Anaokulları açılıyor mu 2023? Okul öncesi eğitim kurumları ne zaman açılacak? 13 ŞUBAT kreş ve anaokulları hangi illerde açılacak?

"Anaokulları açılıyor mu?" sorusunun yanıtı çocuklu aileler tarafından merak konusu oluyor. Okullar ve üniversitelerin yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarından olan kreş ve anaokullarının durumu arama motorlarında sorgulanıyor. MEB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan annelerin yoğun talebi üzerine depremin meydana geldiği 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılacağını duyurdu. İşte, detaylar...