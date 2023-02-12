Anaokulları açılıyor mu 2023? Okul öncesi eğitim kurumları ne zaman açılacak? 13 ŞUBAT kreş ve anaokulları hangi illerde açılacak?
Anaokulları ve kreşler açılacak mı? sorusu günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından önce İlkokul, ortaokul, lise seviyesindeki okullar 13 Şubat’a kadar tatil edilmişti. Okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilgili beklenen açılama MEB tarafından geldi. Peki, Okul öncesi eğitim kurumları ne zaman açılacak?
"Anaokulları açılıyor mu?" sorusunun yanıtı çocuklu aileler tarafından merak konusu oluyor. Okullar ve üniversitelerin yanı sıra okul öncesi eğitim kurumlarından olan kreş ve anaokullarının durumu arama motorlarında sorgulanıyor. MEB, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan annelerin yoğun talebi üzerine depremin meydana geldiği 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılacağını duyurdu. İşte, detaylar...
Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada yalnızca özel okulda okul öncesi eğitim gören çocukları kapsayacak şekilde depremi etkileyen 10 il dışındaki 71 ilde eğitim öğretime 13 Şubat Pazartesi günü başlanacağı duyuruldu.
ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.
Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz.
71 İLDEKİ ÖZEL OKUL ÖNCESİ KURUMLAR...
Milli Eğitim Bakanlığı alınan kararın gerekçesini şöyle açıkladı: "Hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından, mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin olduğu Bakanlığımıza ulaşan yazılardan anlaşılmaktadır.
Bu nedenle Afet bölgesindeki 10 il dışında 71 ilimizde, özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat Pazartesi tarihinde eğitim öğretime başlamaları uygun görülmüştür. "
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