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Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.

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