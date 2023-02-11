11 Şubat 2023, Cumartesi
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Son dakika | Kamuda çalışan kadın memurlar için önemli gelişme! 20 Şubat'a kadar izinli sayılacaklar

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Son dakika | Kamuda çalışan kadın memurlar için önemli gelişme! 20 Şubat’a kadar izinli sayılacaklar

Son dakika haberi...Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek.

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