11 Şubat 2023, Cumartesi
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Arnavutluk'tan Türkiye'ye anlamlı destek! Ulusal yas ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Arnavutluk’tan Türkiye’ye anlamlı destek! Ulusal yas ilan edildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Dünyadan Türkiye'ye destek yağarken Arnavutluk, 13 Şubat Pazartesi günü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

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