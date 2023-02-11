SON DAKİKA! Deniz Baykal vefat etti!

A Haber Ankara Murat Akgün, "Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Çok uzun yıllar Türk siyasetinde yer almış önemli bir figürdü önemli görevlerde bulundu. Son olarak çok ciddi bir sağlık problemi geçirmişti. Onun ardından bu sağlık sorununa paralel nedenlerden ötürü aktif siyasetten çekilmişti. Ancak hala bir şekilde siyasetle ilgisini sürdürüyordu. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kendi evinde görüşmüştü.

Geçmişe baktığımız zaman kendisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç bakanlarından biri olduğunu hatırlıyorum. Geçmişe baktığımız zaman rahmetli Başbakanlardan Bülent Ecevit ile olan daha sonra rahmetli Erdal İnönü ile olan siyasi çekişmelerini hatırlıyorum. Daha sonra geçtiğimiz zamanlarda koalisyonlarda görev yaptığını hatırlıyorum. En son geldiğimiz zaman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2000'li yıllardan sonra girdiği siyasi mücadeleleri hatırlıyorum. Kendisinin bendeki en net bıraktığı anılar Dışişleri Bakanlığı döneminden kendisi Dışişleri Bakanlığı yaptığında ben de muhabir olarak gazetecilik yapıyordum. Onunla beraber birçok yurt dışı geziye gitmiştik. Siyasi yönünde yaptıkları yapmadıkları uzun süre tartışılacaktır. Herkes kendi kararını verecektir. Ben bu aşamada insani yönüyle ilgili en çok hatırladığım Dışişleri Bakanıyken ki insani yönleriyle birkaç kelime etmek gerekirse ben kendisini bir aydın olarak hatırlıyorum. Önemli bilgileri olan meziyetleri olan okumayı seven birçok kültür sanat alanında oluşacak söyleyecek lafları olan bir insan olarak hatırlıyorum.

Benim Deniz Baykal'ı nasıl bilirdiniz diye söylenecek olursa sorulacak olursa siyaseten bıraktığı etki üzerinden Türk siyasetinin son 30-40 yılındaki en önemli politik figürlerden bir tanesiydi. Yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla Türk siyasetine mutlaka yön vermiş isimlerden bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.