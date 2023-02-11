Son dakika: Kahramanmaraş depreminin 6. gününde kaç kişi vefat etti? Dakika dakika deprem bölgesinde son durum

00.50 İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli iki depremin yol açtığı "asrın felaketi" nedeniyle Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) Türk Kızılay'ın acil durum faaliyetlerini desteklemek için mali yardım yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, altyapı ve binaların hasar görmesine ve yıkılmasına yol açan şiddetli depremin sonuçlarına bir yanıt olarak, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin teklifiyle Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'na (IFRC) toplamda 1 milyon 750 bin avro değerinde katkıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu yardımın 1 milyon avroluk kısmının Türk Kızılay'ın faaliyetlerine, 750 bin avroluk kısmının ise Suriye Kızılayı'na tahsis edildiği belirtildi.

00.45 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama deprem sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı ve psikososyal destek programları yayımladı. Eylem planında başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere ülkedeki tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı.

00.31 "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazdan 116 saat sonra 51 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.

00.15 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) OHAL illerindeki maaş ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. Diğer yandan 10 ili kapsayan bu kritik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

00.11 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 116 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

00.08 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da terk edilen evlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı.

00.06 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı.

00.05 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 5 kişi, askeri ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

00.05 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 116 sonra bir çocuk, enkazdan yaralı çıkarıldı.

ZAMANA KARŞI YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANANLAR



Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 96-116. saatler arasında 98 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

Deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkılan binaların enkazından saatler sonra kurtarılanların haberleri, tüm Türkiye'ye sevinç yaşatıyor.

Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Adnan Korkut, 96'ncı saatte kurtarılarak "hayata ikinci imza"sını attı. Korkut, yıkımın yaşandığı kentte Şehitkamil ilçesi Gölgeler Apartmanı'nın enkazında yürütülen çalışmayla kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine yürütülen çalışmalarda ekipler, 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra sağ çıkardı. Kurtarma ekibi, Sela Elbarazi'yi sağlık ekibine teslim ederken sevinç gözyaşı döktü.