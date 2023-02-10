Yurt dışından 7 bine yakın personel deprem için Türkiye’ye geldi! Sağlıkçılar ve arama kurtarma ekipleri 10 ile akın etti

144 BİN SAĞLIKÇI SAHADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki sağlık tesislerinde, 18 bin 22'si hekim, 111 bin 699'u sağlık personeli, 14 bin 435 UMKE ve 112 çalışanı olmak üzere, toplam 144 bin 156 kişinin görev yaptığını bildirdi.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, deprem bölgesine diğer illerden 1253 ambulans, 6 uçak ambulans ve 245 UMKE aracı, toplam 6 bin 596 UMKE ve 112 sağlık personeli ile 9 bin 11 hekim ve sağlıkçı sevk edildi.