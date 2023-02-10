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'Deprem mezarlığı'nda yürek yakan kareler! İsim yerine numara | Kimliği tespit edilemeyen cenazelerden DNA örneği alınacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren ve kimlik tespiti yapılamayan kişilerin defninden önce teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kaydedilecek. Öte yandan Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu.