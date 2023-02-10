10 Şubat 2023, Cuma
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Turkuvaz Medya'dan "Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kampanyasına destek!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Turkuvaz Medya’dan Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kampanyasına destek!

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem sonrasında yaraları sarmak için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kampanyasına idefix ve D&R markalarıyla Turkuvaz Medya Grubu da destek veriyor.

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