Yardım TIR’larını gasp etmeye kalkan alçaklar gözaltına alındı!

YARDIM TIR'LARINI GASP ETMEYE KALKTILAR

Deprem sonrası tek yürek olan Türkiye yaralarını sarmak için büyük mücadele verirken, bazı kendini bilmezler hırsızlığa soyundu. Son olarak Yardım TIR'larını gasp etmeye kalkan alçaklar, Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı.