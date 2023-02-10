Yardım TIR’larını gasp etmeye kalkan alçaklar gözaltına alındı!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek olurken, bazı alçaklar bu elim olayı fırsat bilerek hırsızlığa soyundu. Yardım TIR’larını gasp etmeye kalkan alçaklar, Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı.
Binlerce kişinin hayatını kaybettiği elim olay nedeniyle 7 gün milli yas ilan edilirken, deprem bölgelerinde 10 gün boyunca OHAL ilan edildi.
YARDIM TIR'LARINI GASP ETMEYE KALKTILAR
Deprem sonrası tek yürek olan Türkiye yaralarını sarmak için büyük mücadele verirken, bazı kendini bilmezler hırsızlığa soyundu. Son olarak Yardım TIR'larını gasp etmeye kalkan alçaklar, Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı.
HIRSIZLAR YAKALANDI
Bazı kendini bilmezler hırsızlığa soyundu. Deprem bölgesinde hırsızılık yaparken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandılar.
AFAD KIYAFETİ İLE HIRSIZLIK
Akılalmaz bir başka olay ise Şanlıurfa'da meydana geldi. Şanlıurfa'da, yardım kuruluşlarına ait kıyafetleri giyerek riskli görüldüğü için boşaltılan evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Polis, evlerin boşaltıldığı semtlerde devriye atarak şüpheli kişiler üzerinde kimlik sorgulaması yaptı.
POLİS KIYAFETLİ HIRSIZ YAKALANDI
Şanlıurfa'da polis yeleği giyerek evlerden hırsızlık yapar bir kişi, motosikleti Yunus timleri tarafından gözaltına alındı.
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