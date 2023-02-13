Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? Hangi illerde arama kurtarma bitti? Devam eden iller listesi... 7.7-7.6 Deprem Hatay, Kahramanmaraş, Urfa, Kilis...
Türkiye 9 saatlik aralarla 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük depremle sarsıldı. Merkez noktası Kahramanmaraş olan depremde Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illeri de etkilendi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken 2 ilde arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Peki hangi illerde arama kurtarma bitti? Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer? İşte 7.7-7.6'lık depremde son durum...
6 Şubat Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı. Yaraların sarıldığı deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken 2 ilde çalışmalara son verildi. Ekipler bu bölgelerden destek amaçlı diğer illere gittiler. Peki hangi illerde arama kurtarma bitti? Arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi dün 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedildi ve bu şehirleri ciddi bir şekilde etkiledi. Türkiye'nin yanı sıra deprem, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde de hissedildi.
İKİ İLDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDI
Deprem bölgeleri arasında yer alan Kilis ve Şanlıurfa'da AFAD tarafından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyurusu geldi. Kilis ve Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerinin diğer illere gönderildiği ifade edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ İLLER
Diğer deprem bölgelerinden olan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Malatya gibi illerde ise çalışmalar devam ediyor.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMLARI KAÇ GÜN SÜRER?
Arama ve kurtarma çalışmaları genellikle felaketten beş ila yedi gün sonra, bir ya da iki gün boyunca canlı kimse bulunamayınca sona erdirilir. Bu sürenin sonunda da insanların sağ olarak kurtarıldığı biliniyor.
DEPREM SON DURUM
Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.
İLLERE GÖRE VEFAT SAYILARI
Kahramanmaraş: 4 bin 879 vefat, 9 bin 243 yaralı
Gaziantep: 2 bin 141 vefat, 11 bin 563 yaralı
Şanlıurfa: 304 vefat, 4 bin 663 yaralı
Diyarbakır: 212 vefat, 899 yaralı
Adana: 408 vefat, 7 bin 450 yaralı
Adıyaman: 3 bin 105 vefat, 11 bin 778 yaralı
Malatya: 289 vefat, 7 bin 300 yaralı
Osmaniye: 878 vefat, 2 bin 224 yaralı
Hatay: 5 bin 111 vefat, 15 bin 613 yaralı
Kilis: 74 vefat, 754 yaralı
Elazığ: 5 vefat, 379 yaralı
An itibarıyla ölü ve yaralı sayıları değişebiliyor. Resmi açıklamalar geldikçe haberimize eklenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Wednesday 2. sezon gelecek mi, var mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?
- 13 Şubat’ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...
- 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?
- Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...
- Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?
- Oğuzhan Uğur tutuklandı mı, kimdir? Oğuzhan Uğur gözaltına mı alındı, ne yaptı? Babala TV Twitter hesabı üzerinden...
- Emekliye ek + intibak zammı hesaplandı! %6 zamla SSK, Bağkur'luya 6.500 TL ortaya çıktı! 5.500, 6.000, 6.500, 7.500 TL maaş alanlar...
- Okullarda devamsızlık kalktı mı 2023? Üniversite, lise, ortaokul, ilköğretim devamsızlık sayılacak mı? 8. ve 12. sınıflar sınıfta kalma...
- İkili eğitim sisteme nedir, nasıl uygulanır? Bakan Özer duyurdu! Teneffüs ve ders süreleri kaç dakika olacak? Eğitimde ikili sistem ne anlama geliyor?
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?