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Ümit Özdağ'dan gönüllü kurtarma çalışanına çirkin iftira! Provokasyonu suya düşünce paylaşımını sildi

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Ümit Özdağ’dan gönüllü kurtarma çalışanına çirkin iftira! Provokasyonu suya düşünce paylaşımını sildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde gönüllü olarak görev alan bir vatandaşı, "Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çaldı" diyerek servis etti. Hedef gösterilen Abdulbaki Bozdağ, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz." ifadelerini kullandı. Özdağ, skandalının ortaya çıkmasının ardından paylaşımını sildi.

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Muhalefet partisi temsilcileri ise, sahada canla başla mücadele eden ekipler üzerinden sosyal medyada kirli algı operasoynlarına girişiyor.

Bunun son örneğine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ imza attı.

Özdağ, depremde gönüllü olarak görev alan bir vatandaşı, "Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çaldı" diyerek servis etti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Suriyeli olduğu iddia edilen şahıs Türk vatandaşı ve gönüldaş. Elindeki telefonu da kendisine ait." sözlerine yer verildi.

BAHSE KONU GENÇ DE AÇIKLAMA YAPTI: TÜRK VATANDAŞIYIM, HIRSIZ DEĞİLİM

Hedef gösterilen Abdulbaki Bozdağ, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Özdağ'a tazminat davası açacağını ve gelirini de depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Özdağ, skandalının ortaya çıkmasının ardından paylaşımını sildi.

BİR AÇIKLAMA DA URFA VALİLİĞİNDEN

Şanlıurfa Valiliği, depremde yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması sırasında itfaiyecinin cep telefonunun çalındığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, "Canlı yayın esnasında bir Suriyelinin, itfaiye erinin cep telefonunu çaldığı"na ilişkin sosyal medya paylaşımıyla ilgili araştırma yapıldığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İddialara konu olan arama kurtarma çalışmasının 6 Şubat'ta İpekyol Mahallesi Osman Ağan Apartmanı'nda gerçekleştirildiği, çalışmalara katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeline ait herhangi bir çalınan telefonun olmadığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın Akçakale nüfusuna kayıtlı A.B. olduğu, halen ilimizde hafızlık eğitimi alan imam adayı olduğu, olay günü Şanlıurfa'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, ayrıca bir gün sonra Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katıldığı anlaşılmıştır. Sosyal medya paylaşımında çalındığı iddia edilen telefonun ise kendisine ait olduğu ve içerisinde adına kayıtlı hattın takılı olduğu tespit edilmiştir."

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