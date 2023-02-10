Mersin’deki KYK yurdunda ’müstehcen görüntü ve nargile’ yalanı patladı! CHP’li Ali Mahir Başarır gerçeği gözleriyle gördü



DIŞARDA TOPLANAN KALABALIĞA İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU ANLATTI

Başarır, "Odaları gezdim. Samandağ'dan, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan her yerden gelen vatandaşlarımız var. Nargile gibi, müstehcen görüntü gibi şeyler yok. Zaten odalarda böyle bir sistem de yok, odaları tek tek gezdim. Sosyal medyada olduğu gibi o görüntüler yok, hatta odaların dizaynı bile farklı. Eski görüntüler bunlar. Ben bizzat burada kalanları gördüm." dedi.