Mersin'deki KYK yurdunda 'müstehcen görüntü ve nargile' yalanı patladı! CHP'li Ali Mahir Başarır gerçeği gözleriyle gördü
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Depremzedeler çevre illere sevk edilirken, sosyal medyada Mersin Kız KYK yurdu ile ilgili yayılan videoların yalan olduğu ortaya çıktı. KYK yurtlarıyla ilgili iddialar sonrası yurda giden CHP'li vekil gerçekleri gözleriyle gördü.
Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarfederken, depremzedeler çevre illere tahliye edildi.
Türkiye'nin felaketi yaşadığı anlarda dezenformasyon hız kesmiyor. Son olarak sosyal medyada Mersin'deki yurtlarla ilgili yer alan 'müstehcen görüntü, odalarda nargile içildiği ve Suriyelilerin yerleştirildiği' yönündeki iddialar ve paylaşımlar yer aldı.
CHP'Lİ VEKİL, İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU GÖZLERİYLE GÖRDÜ
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'deki yurtlarla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar üzerine gittiği Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdunda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Yurt Müdürü Münire Şimşek ile yurtta incelemelerde bulundu.
Başarır incelemelerde bulunduktan sonra iddiaların asılsız olduğunu gözleriyle gördü.
DIŞARDA TOPLANAN KALABALIĞA İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU ANLATTI
Başarır, "Odaları gezdim. Samandağ'dan, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan her yerden gelen vatandaşlarımız var. Nargile gibi, müstehcen görüntü gibi şeyler yok. Zaten odalarda böyle bir sistem de yok, odaları tek tek gezdim. Sosyal medyada olduğu gibi o görüntüler yok, hatta odaların dizaynı bile farklı. Eski görüntüler bunlar. Ben bizzat burada kalanları gördüm." dedi.
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