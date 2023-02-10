Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçısı 353 firmaya ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı, deprem sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 353 firmaya ceza yağdırdı. Depremi fırsata çevirenlere toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.
Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.
Depremlerdeki can kaybı 19 bin 388'e, yaralı sayısının ise 77 bin 711'e yükseldi.
FIRSATÇILAR ACİL İHTİYAÇLARIN FİYATLARINI KATLADI
Depremi fırsat bilen hainler, acil ihtiyaç malzemelerinin (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kâğıdı vb.) fiyatlarını artırarak mağduriyete neden oldu.
BAKANLIKTAN FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPANLARA REKOR CEZA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve vatandaşların bu uygulamalar nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:
353 FİRMAYA 85 MİLYON LİRALIK CEZA
"Ülkemizde meydana gelen deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kâğıdı vb.) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.
Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımızca gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
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