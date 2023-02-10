Ticaret Bakanlığı deprem fırsatçısı 353 firmaya ceza yağdırdı

Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımızca gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

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